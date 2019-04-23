Палата депутатов парламента Чехии ратифицировала соглашение РА–ЕС

18 апреля Палата депутатов парламента Чехии ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения–ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства Чехии в Армении в Facebook. “Полная ратификация соглашения на один шаг ближе”,- написано на странице посольства Чехии в Армении.

Парламент Чехии двухпалатный. Соглашение должно быть ратифицировано и Сенатом Чехии.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Его ратифицировали 11 государств: Армения, Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния.

Есть сведения о завершении процесса ратификации со стороны Венгрии, однако эта страна пока не уведомила Совет ЕС о ратификации.