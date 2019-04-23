Армения откажется от участия в Олимпийских играх в Токио - 2020 с “Уайлд кард”

Армения в 2020 году откажется от участия в Олимпийских играх в Токио с “Уайлд кард”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении, цитируя слова Царукяна: ”Мы в этот раз откажемся от “Уайлд кард”, поскольку просто участие не приносит нам чести, мы должны бороться за высокие места во всех видах спорта.

Президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян несколько дней назад принял чемпионов и призеров завершившихся на днях чемпионатов Европы, главных тренеров сборных и членов команд.

“Уайлд кард” является особым статусом, при котором спортсмену дается право участвовать в олимпийских соревнованиях без рейтинга и при этом не расчитывать на призовые места. В этом случае спортсмен отправляется на игры с олимпийским девизом "главное - участие".