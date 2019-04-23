Замминистра ИД Болгарии почтил память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд

Заместитель министра иностранных дел Болгарии Юрий Стерк посетил Мемориал жертв Геноцида армян в Цицернакаберде и возложил цветы.

“Мы являемся свидетелями большой человеческой катастрофы. Но, к сожалению, в мире все еще происходят события, когда невинные люди становятся жертвами вражды. И я думаю, что человечество должно извлекать уроки из подобных событий”, – по сообщению «Арменпресс», сказал замминистра.

Вместе со Стерком к Мемориалу пришла и отдала дань уважения жертвам Геноцида также и посол Болгарии в Армении - Цоцоркова-Каймактчиева Мария Павлова. Они также посетили Музей - институт Геноцида армян.