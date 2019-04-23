Замминистра ИД Болгарии почтил память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд
13:59, 23 Апрель, 2019
Заместитель министра иностранных дел Болгарии Юрий Стерк посетил Мемориал жертв Геноцида армян в Цицернакаберде и возложил цветы.
“Мы являемся свидетелями большой человеческой катастрофы. Но, к сожалению, в мире все еще происходят события, когда невинные люди становятся жертвами вражды. И я думаю, что человечество должно извлекать уроки из подобных событий”, – по сообщению «Арменпресс», сказал замминистра.
Вместе со Стерком к Мемориалу пришла и отдала дань уважения жертвам Геноцида также и посол Болгарии в Армении - Цоцоркова-Каймактчиева Мария Павлова. Они также посетили Музей - институт Геноцида армян.
- Новая книга Танера Акчама превращает турецкие аргументы по отрицанию Геноцида
армян в “фейк ньюс”
- Вопрос признания Геноцида армян, кажется, переносится в мусульманский мир:
Сафрастян
- Премьер-министр Франции Эдуар Филипп примет участие в мероприятии в память жертв
Геноцида армян
- В Монтебелло повредили указатель к мемориалу жертв Геноцида армян
- Адам Шиф участвовал в мероприятии в память жертв Геноцида армян