Наира Зограбян собирается присутствовать на заседаниях Совета старейшин Еревана

На третьем заседании 2-ой сессии Совета старейшин Еревана присутствовали депутаты фракции ППА Наира Зограбян и Микаел Мелкумян.

Как передает «Арменпресс», они пришли на заседание для ознакомления с некоторыми вопросами повестки дня.

В отношении кризиса с мусором в Ереване, Зограбян отметила, что во всем Ереване, с севера на юг, с востока на запад, сверху вниз, справа налево – мусор. “ Я пришла, чтобы понять, как Совет старейшин Еревана собирается урегулировать проблему вывоза мусора в городе, какие решения будут предложены”,- подчеркнула депутат и добавила, что собирается периодически присутствовать на тех заседаниях Совета старейшин Еревана, где, по ее мнению, в повестке будут жизненно важные вопросы.

Микаел Мелкумян сказал, что они пришли участвовать в заседании Совета старейшин, поскольку обеспокоены вопросами Еревана. “ Мы хотим понять, какие шаги предпринимаются для реализации предвыборных обещаний. Ереванцы очень быстро должны почувствовать перемены, надо быть последовательными, чтобы сказанное, стало реальностью”, - отметил Мелкумян. По его словам, они будут последовательны в одном из самых важных вопросов - скорейшем решении проблемы вывоза мусора.