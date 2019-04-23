Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

Самолет Nordwind Airlines экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажирки, гражданка Армении скончалась 


Пассажирке рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines стало плохо во время полета, лайнер экстренно сел в аэропорту Платов Ростова-на-Дону. 

По информации РЕН ТВ, гражданка Армении скончалась.

Всего на борту было 176 пассажиров и шесть членов экипажа.

 




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