Самолет Nordwind Airlines экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажирки, гражданка Армении скончалась 

Пассажирке рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines стало плохо во время полета, лайнер экстренно сел в аэропорту Платов Ростова-на-Дону.

По информации РЕН ТВ, гражданка Армении скончалась.

Всего на борту было 176 пассажиров и шесть членов экипажа.