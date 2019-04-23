Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

По его данным, в ходе визита Трамп посетит Букингемский дворец. Как сообщил в Twitter корреспондент Би-би-си Джон Сопел, согласно его информации, официально о готовящемся визите президента США может быть объявлено в течение ближайших 48 часов.

В начале апреля газета The Sunday Times писала, что королева Елизавета II собирается пригласить Трампа вскоре совершить официальный визит в Соединенное Королевство. По информации издания, представители британского правительства вели тайные переговоры с коллегами в Белом доме с конца прошлого года, обсуждая сроки готовящегося визита.

Трамп в июле прошлого года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у Елизаветы II.