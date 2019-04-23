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Кандидат на пост главы ЕК от консерваторов пообещал заблокировать "Северный поток - 2"


Единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", если займет эту должность. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью изданию Polska Times.

Как оценил политик, "Северный поток - 2" противоречит европейским интересам, так как повысит зависимость Европы от российских энергоносителей. "А нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток - 2", - указал он.

По словам Вебера, в 2019 году самое важное для Европы - единство и способность находить компромисс. "У нас слишком много национализма и эгоизма. Как главный кандидат на пост главы Еврокомиссии от ЕНП я хочу строить мосты между востоком и западом Европы", - отметил политик.

 

 




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