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Делегация во главе с министром обороны Армении принимает участие в международной конференции в Москве


Делегация во главе с министром обороны Республики Армения Давидом Тонояном принимает участие в 8-ом Форуме по вопросам международной безопасности, проходящем с 23 по 25 апреля в Москве.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в ходе конференции запланировано выступление министра обороны Армении на тему  “Международное миротворчество. Новые принципы и военное сотрудничество”.




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