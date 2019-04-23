Делегация во главе с министром обороны Армении принимает участие в международной конференции в Москве

Делегация во главе с министром обороны Республики Армения Давидом Тонояном принимает участие в 8-ом Форуме по вопросам международной безопасности, проходящем с 23 по 25 апреля в Москве.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в ходе конференции запланировано выступление министра обороны Армении на тему “Международное миротворчество. Новые принципы и военное сотрудничество”.