Зеленский запустил в фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский начал на свой странице в фейсбуке опрос о досрочном роспуске Верховной Рады, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?" - такой пост опубликован на странице "Володимир Зеленський - Слуга народу" несколько часов назад.

Это сообщение в настоящее время получило около 2 тысяч комментариев.

После обработки Центральной избирательной комиссией 99,9% электронных протоколов, на выборах президента Украины за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 527 тыс. 512 человек). Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% украинцев (4 млн 517 тыс.121 человек).