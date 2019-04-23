Следственный комитет представил разъяснения по поводу комплексной экспертизы, назначенной с целью эксплуатации месторождения Амулсар. Как передает «Арменпресс», в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении представили разъяснение, которое и приводим ниже:

”Учитывая спекуляции в средствах массовой информации относительно комплексной экспертизы, назначенной с целью эксплуатации золотоносного кварцитового месторождения Амулсара, сообщаем, что компания “Earth link & Advanced Resources Development” (ELARD) к проведению комплексной экспертизы по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, привлечена в результате признания победителем конкурса СК РА, объявленного с этой целью.

8 ноября 2018 года по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Республики Армения, было объявлено о процедуре оценки воздействия на окружающую среду, составленной с целью эксплуатации Амулсарского золотоносного кварцитового месторождения, и предварительной квалификации международной независимой экспертизы оценки экологического и социального воздействия.

Заявки на участие в конкурсе представили международные профессиональные компании. В результате победителем была признана компания “Earth link & Advanced Resources Development” (ELARD), которая подписала с СК РА договор о проведении комплексных экспертиз, назначенных с целью эксплуатации золотоносного кварцитового месторождения Амулсар, по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, а также для экспертизы отчетов оценки воздействия на окружающую среду и оценки экологического и социального воздействия, составленных с целью эксплуатации рудника.

На заседании правительства 21 февраля 2019 года был одобрен проект решения правительства Республики Армения О внесении изменений и дополнений в государственный бюджет Республики Армения на 2019 год, в постановление правительства Республики Армения № 1515-н от 27 декабря 2018 года и выделении суммы Следственному комитету Республики Армения.

По проекту, выделенная Следственному комитету Армении сумма в 396 тысяч 900 долларов будет перечислена компании ”Earth link & Advanced Resources Development” (ELARD) для проведения комплексных экспертиз, назначенных с целью эксплуатации золотоносного кварцитового месторождения Амулсар, по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, а также для экспертизы отчетов оценки воздействия на окружающую среду и оценки экологического и социального воздействия, составленных с целью эксплуатации рудника.