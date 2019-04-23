Умер великий герцог Люксембургский Жан
Великий герцог Люксембургский Жан, занимавший престол в 1964-2000 годах, умер в возрасте 98 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщил его сын, великий герцог Анри.
"С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи", - приводит пресс-служба монаршего двора слова Анри.
Великий герцог Люксембургский Жан отрекся и передал корону Анри в октябре 2000 года, при этом сохранив все свои титулы.
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