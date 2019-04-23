В Индии начался третий этап всеобщих парламентских выборов

Третий из семи этапов всеобщих парламентских выборов начался во вторник в Индии в 13 штатах и двух союзных территориях. Как сообщает Избирательная комиссия Индии, участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (04:30 мск) в 116 избирательных округах.

Индийцы отдадут во вторник свои голоса в штатах Ассам, Бихар, Гоа, Гуджарат, Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия, Карнатака, Керала, Махараштра, Одиша, Трипура, Уттар-Прадеш, Чхаттисгарх, а также на союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и союзной территории Даман и Диу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего в Индии зарегистрировано порядка 900 млн избирателей. Всеобщие парламентские выборы начались в стране 11 апреля, уже прошли первый и второй этапы. Избиратели пока демонстрировали довольно высокую явку - около 66%.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс". Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.