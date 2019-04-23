Айк Марутян снял с повестки дня вопрос о переименовании резиденции президента Армении в “Дом Республики”

Мэр Еревана Айк Марутян снял с повестки дня вопрос о переименовании резиденции президента Республики Армения в “Дом Республики”.

“Я считаю, что этот вопрос касается не только столицы, но и всей республики, здесь нужно более широкое общественное обсуждение. Когда состоятся эти общественные обсуждения, тогда мы вновь вернемся к этому вопросу”, - сказал Айк Марутян.

Как передает «Арменпресс», мэр Еревана также снял с повестки заседания вопрос переименования общинной некоммерческой организации “Спортшкола фигурного катания Ирины Родниной” и внесения изменений в устав.

С предложением назвать резиденцию президента РА “Домом Республики” к мэру Еревана Айку Марутяну обратился руководитель аппарата президента РА Эмиль Тарасян, в ответ на это Айк Марутян заявил, что вопрос о переименовании резиденции президента РА в “Дом Республики” в установленном порядке будет представлен на обсуждение Совета старейшин Еревана.