Второе за сутки землетрясение произошло на Филиппинах: число жертв растет

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 05:37 по времени UTC (09:37 мск) в 226,1 километра к юго-западу от города Себу. Очаг располагался на глубине 86 километров.

В понедельник Геологическая служба США сообщила, что на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате погибли 15 человек.

По данным телеканала ABS-CBN, сильнее всего от землетрясения пострадала провинция Пампанга, где были зарегистрированы все погибшие. Местные власти готовятся объявить в районе режим бедствия.

Под обломками супермаркета в Пораке, обрушившегося в результате землетрясения, могут находиться десятки человек, идет поисково-спасательная операция.





