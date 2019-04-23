Зурабишвили: насильственные действия в отношении полицейских неприемлемы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила факты нападения на полицейских в Панкисском ущелье (Кахетия) и назвала неприемлемыми насильственные действия против них, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Ситуация в Панкисском ущелье обострилась 21 апреля, когда началось строительство ГЭС "Самкурацкали 2" на берегу реки Алазани, что повлекло масштабный протест местных жителей. Между участниками акции и полицией, которая должна была обеспечивать безопасность начала строительства, произошло несколько стычек. Протестующие кидали в полицейских палки и камни, а полиция несколько раз применила слезоточивый газ.

"Насильственные действия в отношении полицейских в любом государстве неприемлемы. Тем более неприемлемо в государстве, у которого есть оккупированные территории, для которого защищенность границ и стабильность является жизненно важной задачей", - заявила Зурабишвили на брифинге в понедельник.

Президент приветствовала тот факт, что ситуацию в ущелье удалось стабилизировать под руководством министра внутренних дел Георгия Гахария.