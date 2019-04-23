Умер американский продюсер кино и телевидения Стив Голин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Голин боролся долгие годы.

Голин стал известен благодаря таким картинам, как «Вечное сияние чистого разума», «Игра», «Выживший», также он продюсировал оскароносный фильм «В центре внимания». На телевидении он отметился сериалом «Мистер Робот», который завоевал «Золотой глобус».