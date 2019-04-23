Парламент Армении принял в первом чтении проект об оказании содействия пострадавшим во время событий 1 марта гражданам

Национальное собрание РА в первом чтении проголосовало за введенный в обращение вице-спикерами Аленом Симоняном и Леной Назарян проект Закона “Об оказании содействия гражданам, пострадавшим во время событий, происходивших 1 - 2 марта в Ереване”. Как передает «Арменпресс», в ходе заседания 22 апреля вице-спикер НС Лена Назарян разъяснила, кому должно быть оказано содействие.

“Содействие будет оказано лицу, имеющему статус правопреемника человека, погибшего в результате травмы, полученной во время указанных событий, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом РА, также лицу, здоровью которого в ходе этих действий был причинен тяжкий или средней тяжести вред”, - сказала Назарян.

Лена Назарян добавила, что форму содействия гражданам будет определять правительство.

“Форма, размер и порядок предоставления содействия, а также форма заявления для предоставления содействия, перечень прилагаемых документов и порядок рассмотрения будут установлены решением Правительства Республики Армения, которое должно быть в течение 3 месяцев. А граждане смогут обращаться за помощью в течение 3 лет”, - отметила Лена Назарян.

Вице-спикер НС также отметила, что речь может идти не только о финансовой, но и о другой помощи, поскольку есть люди, которые имеют проблемы со здоровьем и психикой.