Парламент Армении принял в первом чтении законопроект об усовершенствовании механизмов борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей.

Как передает «Арменпресс», 22 апреля в Национальном собрании Армении первый заместитель министра труда и социальных вопросов Гемафин Гаспарян представил законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “Об идентификации и поддержке лиц, подвергшихся трафикингу и эксплуатации”.

”Предложенные изменения и дополнения касаются внедрения новых механизмов в сфере борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей, урегулирования отношений между органами государственного и территориального управления, местного самоуправления, укрепления существующих механизмов. Изменения не только будут способствовать совершенствованию законодательства в сфере борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей, но и повысят эффективность применения законодательства и законов смежных сфер, установят четкий круг сотрудничества для быстрой и эффективной организации мероприятий, направленных на выявление, идентификацию, поддержку и защиту жертв, в том числе детей”, - сказал Гаспарян.

Замминистра отметил, что принятие законопроекта не создаст дополнительных расходов для бюджета и не уменьшит доходы.