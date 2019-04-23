Парламент Армении принял проект продления срока действия старых паспортов на 2 года

Национальное Собрание РА во втором чтении и полностью приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается продление на 2 года срока действия старых паспортов граждан РА.

Как сообщает «Арменпресс», пакетом законопроектов О внесении изменений в Закон РА “Об идентификационных картах” и О внесении изменений в Закон РА “О паспорте гражданина Республики Армения” предлагается продлить срок действия старых паспортов с 2019 года до 2021.

“После первого чтения предложений от депутатов не поступило. У правительства также нет новых предложений”, - отметил замначальника Полиции РА Ованнес Кочарян.