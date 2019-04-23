Ким Чен Ыном встретится с Путиным 25 апреля острове Русский во Владивостоке

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Как передает Арменпресс, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников.

Вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути». Уточняется, что кампус ДВФУ в качестве места для встречи выбрала северокорейская сторона. В Пхеньяне настояли на этом варианте из-за требований к безопасности.

18 апреля Кремль объявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина во второй половине апреля. Это будет первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну.