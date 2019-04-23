Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 40

Число подозреваемых, задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке, достигло 40.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presseсо ссылкой на ланкийские власти.

До этого сообщалось о 29 задержанных. В их число, по имеющимся данным, входят в том числе водитель фургона, который, предположительно, использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Ранее власти сообщили, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 310 человек.

Число пострадавших составляет около 500 человек.