В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», 22 апреля председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян представил парламенту рабочий доклад руководимой им структуры и отвечал на вопросы парламентариев.

В ходе четырехдневного заседания,16 апреля, парламент в первом чтении одобрил проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и пакет прилагаемых проектов.

Министр финансов Республики Армения Атом Джанджугазян отвечал на запрос правительству РА от фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания Республики Армения.

На заседании 18 апреля Национальное собрание Армении избрало на должность председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна.

19 апреля в парламенте обсуждался вопрос избрания Гегама Геворкяна председателем Государственной комиссии по защите экономической конкуренции. Фракция “Просвещенная Армения”заявила, что они проголосуют против кандидатуры Геворгяна.

22 апреля депутаты парламента избрали Гегама Геворкяна председателем ГКЗЭК.