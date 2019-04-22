Глава МИД Армении посетил «Инженерный город» в Ереване
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 апреля посетил «Инженерный город» в Ереване.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, «Инженерный город» был создан на основе сотрудничества государственного и частного сектора. В рамках этой программы предусматривается подготовка и переквалификация 1500 кадров, создание 2000 рабочих мест, стартапов, повышение эффективности организаций и увеличение объемов экспорта.
Министр ознакомился с концептом «Инженерного города», новейшими инженерными решениями и моделями производства.
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