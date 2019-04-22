Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 29 человек

Власти Шри-Ланки задержали в понедельник еще пятерых подозреваемых в причастности к серии взрывов, которые стали в воскресенье причиной гибели 290 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, новостной портал News 1ST сообщает, что один человек был задержан в пригороде Коломбо, еще четверо в городах Гампола и Катугастота в центре этого островного государства.

Ранее власти информировали о задержании 24 человек по делу о терактах. Сообщение о новых арестах пришло вскоре после того, как военнослужащие в Коломбо обезвредили в понедельник с помощью управляемого взрыва бомбу, установленную в автофургоне в районе церкви Святого Антония в районе Кочикаде в Коломбо.

Эта церковь в воскресенье стала одной из мишеней террористов и серьезно пострадала при взрыве. В понедельник министр жилищного строительства и культуры Шри-Ланки Саджитх Премадаса пообещал как можно скорее восстановить эту церковь.