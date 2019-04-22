Пятеро алжирских миллиардеров стали фигурантами дела о коррупции

Полиция Алжира задержала пятерых миллиардеров, четверо из которых считаются близкими соратниками бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, речь идет о четырех представителях семьи Кунинеф, а также об Иссаде Ребрабе, которого СМИ называют самым богатым человеком Алжира. Все они задержаны в рамках антикоррупционного расследования. В частности, их обвиняют в "невыполнении обязательств, содержащихся в контрактах, заключенных с государством, и в оказании влияния".

По данным СМИ, Ребраб управляет концерном Cevital, который, среди прочего, занимается экспортом сахара в Ливию и в другие страны Ближнего Востока. В свою очередь, семья Кунинеф основала строительную компанию KouGC.

2 апреля после массовых акций протеста Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены Конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.