Предстоящие на 23 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 23 апреля, состоится 3-е заседание второй сессии Совета старейшин Еревана.

Во дворе НС РА будет заложена аллея армяно-российской дружбы. Будут посажены саженцы, привезенные из русского села Фиолетово Лорийской области. В посадке примут участие депутаты и дипломаты посольства РФ в Армении.

По инициативе депутатов НС РА Нарека Мкртчяна и Алексея Сандикова состоится круглый стол-обсуждение, посвященное 150-летию российского дипломата Андрея Мандельштама.

В Музее-институте Геноцида армян состоится торжественное открытие экспозиции “150-летние свидетели Геноцида армян. Вардапет Комитас и Ованес Туманян”.

Палата адвокатов Армении организует первую выставку "ARMLEGAL EXPO 2019". Заявки на участие представили более 30 адвокатских контор. В рамках выставки свои павильоны представят и другие структуры, оказывающие общественные правовые услуги.

В Ереване состоится международная туристическая выставка “In Tour Expo 2019”. В мероприятии примут участие более 80 представителей сферы из Армении, Арцаха, России, Египта и других стран. Почетным гостем выставки будет известный блогер и путешественник Александр Алимов. На пресс-конференции организаторы представят подробности.

Министерство культуры Армении представит программы в сфере литературы и предстоящие задачи.

Государственный камерный оркестр Армении выступит с юбилейным концертом, посвященным 80-летию композитора, заслуженного деятеля искусств РА Рубена Алтуняна. Оркестр представит произведения Алтуняна для камерного оркестра - “Симфониет”.

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