Новая книга Танера Акчама превращает турецкие аргументы по отрицанию Геноцида армян в “фейк ньюс”

Издан армянский перевод книги турецкого историка Танера Акчама о Геноциде армян «Приказы об убийстве: Телеграммы Талаат-паши и Геноцид армян», в которой представлены исключительные телеграммы, опровергающие основной тезис турецкую политику отрицания. Они доказывают, что Талаатом были даны приказы об убийстве. По мнению автора, изучение и публикация документов является самым серьезным ударом по турецкому отрицанию.

Как сообщает Арменпресс, презентация книги состоялась 22 апреля в Армянском всеобщем благотворительном союзе. Книга опубликована издательской компанией Newmag.

Фото: Мхитара Хачатряна

«В рамках научных кругов бытует представление о том, телеграммы Талаат-паши не являются подтвержденными источниками, и многие не хотели погружаться в историю и искать истину посредством телеграмм. Танер Акчам принялся за это дело», - сказал переводчик книги Андраник Исраелян.

Он добавил, что когда он читал и переводил книгу, восхищался профессиональными качествами автора. «Акрам даже изучил, какую бумагу использовали в те годы, какие были формы кодирования, он уточнил, существовали люди, упомянутые в телеграммах, или нет», - сказал переводчик.

Редактор книги Армен Саркисян отметил, что в книге подчеркивается, что Геноцид армян начал отрицаться с первых секунд его реализации.

Главный редактор издательства Гнел Налбандян сказал, что они работали над тем, чтобы честно сохранить утверждения автора, совпадения, уточнения, разъяснения фактов и выявление их причинно-следственных связей. «Мы старались не вмешиваться. При переводе вы можете заменить слово синонимом, найти слово, которое будет соответствовать вашим желаниям. Мы не поддались этому искушению, и мы перевели книгу так, как перевели бы ее на норвежский язык, вьетнамский язык и так далее. Акчам руководствовался следующим принципом: объединить факты, конструировать тезисы так, чтобы каждый тезис был доказан, и если кто-то решит опровергнуть текст, ему придется опровергнуть все пункты и аргументы по очереди и выдвинуть антитезисы », - подчеркнул Налбандян.

«Как я решил написать эту книгу? Все очень просто. В 2015 году мне разрешили увидеть частный архив, принадлежащий Григору Гергеряну. Там я нашел документы и в тот же момент решил опубликовать их. Самой сложной задачей была расшифровка османской системы кодирования и зашифрованных телеграмм. Чиновники Османской империи использовали секретные системы кодирования с двумя-пятью символами. Самым сложным было понять логику этого кодирования. Это заняло много времени и много работы», - в своем водеообращении сказал автор книги Танер Акчам.

По его словам, на самом деле он планировал представить архивные документы Гергеряна, которые не включены в эту книгу. «Речь идет о документах, связанных со стамбульскими военными трибуналами, но я решил совершить совсем другой шаг. Все материалы, которые были мне доступны, я сделал доступным всем. Вы можете найти их в интернете. Мы классифицировали, сгруппировали и выложили документы по трем разделам, перевели османские материалы на английский и турецкий языки», - подчеркнул он.

Акчам сказал, что работает над проектом, который поможет понять роль Джемаля-паши в организации и осуществлении Геноцида армян. «Известно, что он был одним из лидеров младотурок в Стамбуле. Ходят слухи, что он пытался спасти жизни армян. Я пытаюсь понять, какова была его реальная роль в годы Геноцида армян», - заключил он.

Основной аргумент в отрицании Геноцида армян заключается в том, что не было никакого другого приказа, кроме приказа о депортации, следовательно, армяне погибли, но не были убиты. Между тем министр внутренних дел Турции Талаат лично руководил депортацией и убийством армян. Он послал эти приказы турецким чиновникам, а также Наим бею, который работал в Алеппо. Арам Антонян, который прошел через пустыню Дер Зор и чудесным образом выжил, встретился с Наим беем в Алеппо. Он подкупил турецкого чиновника и получил исторические документы - телеграммы Талаата, в которых Талаат приказал убивать армян. Арам Антонян переехал из Алеппо в Париж и опубликовал книгу в 1921 году. Антонян передал все документы в Парижскую библиотеку Погоса Нубара. Документы исчезли из библиотеки, но случайно армянский католический священник Григор Гергерян сфотографировал их в 1950-х годах и привез их в Соединенные Штаты. Никто не изучал этот уникальный архив. Историк Танер Акчам в 2015 году связывается с наследниками Гергеряна и получает доступ к этому архиву.