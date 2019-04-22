СМИ: в аэропорту Колумбии изъяли более 1 тыс. черепах

В международном аэропорту Боготы конфисковано более 1,3 тыс. черепашек, которых контрабандисты собирались незаконно вывезти за рубеж на продажу. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на представителей столичной мэрии.

"Черепахи содержались в плохих условиях, они находились в пластиковых пакетах, которые затрудняли доступ воздуха. В результате 28 пресмыкающихся погибли, а остальных доставили в Центр дикой флоры и фауны", - рассказал секретарь по охране окружающей среды Боготы Оскар Лопес. Он добавил, что после прохождения реабилитации они будут возвращены в естественную среду обитания.

Конфискованные черепашки, которые относятся к виду Chelus fimbriatus (Бахромчатая черепаха), пользуются большой популярностью как в Колумбии, так и во всем мире благодаря своей необычной внешности. Эти животные привлекают особое внимание коллекционеров, многие содержат их в качестве домашних питомцев.