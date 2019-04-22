Президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая больше не выводить другие страны из-под действия своих санкций за закупку нефти у Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в письменном заявлении, которое было распространено в понедельник пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

"Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов", - говорится в заявлении.

Госсекретарь Майкл Помпео в свою очередь заявил, что Вашингтон намерен ускорять применение мер экономического давления на Тегеран, пока Иран не сядет за стол переговоров с США.