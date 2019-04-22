Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

США больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций


Президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая больше не выводить другие страны из-под действия своих санкций за закупку нефти у Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в письменном заявлении, которое было распространено в понедельник пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

"Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов", - говорится в заявлении.

Госсекретарь Майкл Помпео в свою очередь заявил, что Вашингтон намерен ускорять применение мер экономического давления на Тегеран, пока Иран не сядет за стол переговоров с США.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации