Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-04-19

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 апреля, курс доллара США сократился на 0.33 драмa и составил 481.98 драм. Курс евро сократился на 0.18 драмa и составил 542.18 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.56 драм. Курс британского фунта сократился на 0.91 драмa и составил 626.09 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 13.53 драмa и составила 19768.27 драм. Цена серебра сократилась на 0.16 драмa и составила 231.74 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 13800.9 драм.