Азиатские индексы - 22-04-19

ТОКИО, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.08% и составил 22217.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.10% и составил 1618.62 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.70% и составил 3215.04 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29963.26 пункта.