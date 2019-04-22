Азиатские индексы - 22-04-19
ТОКИО, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.08% и составил 22217.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.10% и составил 1618.62 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.70% и составил 3215.04 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29963.26 пункта.
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