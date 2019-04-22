В ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам

Второй тур президентских выборов на Украине соответствовал мировым стандартам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на брифинге миссии международных наблюдателей специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.

"Выборы на Украине были конкурентными, соответствовали фундаментальным стандартам волеизъявления, - отметил он. - Второй тур был хорошо организован, несмотря на ряд проблем и ограниченные сроки".

"Демократическая процедура передачи власти, свидетелями которой мы стали накануне, стало большим достижением украинского народа", - добавил он.

Во втором туре высший государственный пост оспаривали кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Предварительный итог голосования, оглашенный ЦИК по результатам обработки 99,3% электронных протоколов - 73,23% и 24,52% голосов соответственно.

Результаты выборов должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.

Зеленский официально приступит к исполнению своих обязанностей, когда на заседании Верховной рады принесет присягу украинскому народу.