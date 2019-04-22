Следственный комитет раскрыл новые случаи мошенничества с участием обвиняемого

В следственном отделе административных районов Эребуни и Нубарашен Следственного комитета Армении продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищения у граждан крупной суммы денег путем мошенничества. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, в результате всестороннего, объективного и полного расследования в рамках уголовного дела были раскрыты также и другие преступления, совершенные тем же лицом.

Ранее сообщалось, что предполагаемый преступник, который является жителем Еревана, 1985 года рождения, в 2018 - 2019 годах через социальные сети знакомился с разными женщинами и, представляясь сотрудником прокуратуры, совершил ряд мошенничеств.

В результате проведенных по уголовному делу следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснен ряд обстоятельств случаев мошенничества, механизм их совершения, установлены и другие преступные проявления, совершенные тем же лицом. Потерпевшими признаны 12 человек.

В ходе предварительного следствия были выявлены новые эпизоды совершения хищений путем обмана, согласно которым данный мужчина под предлогом содействия в вопросе приобретения квартиры и предварительных платежей совершил видимое хищение и присвоил доверенные ему золотые украшения. Также мошенничеством присвоил деньги в ходе купли-продажи автомобиля одного из потерпевших, в другом случае пожилому мужчине обещал оформить инвалидность, за что общественный служащий, не являющийся должностным лицом, под предлогом незаконного вознаграждения и совершения соответствующих платежей обманным путем получил деньги и присвоил их.

По данным следствия, 33-летний мужчина, совершивший предполагаемое преступление, путем обмана выбирал в качестве жертвы разведенных или одиноких женщин, с которыми он в основном знакомился через социальные сети, а затем посредством ложных обещаний вступить в брак, подружиться, улучшить социальные и жилищные условия, злоупотребив их доверием, в период до 1 марта 2019 года от 11 женщин в возрасте от 30 до 55 лет, а также от отца одной из них по частям получил и обманным путем похитил 13 812,700 драмов РА, 9.884 долларов США , эквивалентных 4.780.141 драмам, 8.000 рублей РФ, эквивалентных 58.480 драмов РА, золотые украшения на сумму 2.215.188 драмов РА и два мобильных телефона на сумму 1.050.000 драмов РА, причинив им имущественный ущерб в особо крупных размерах - 21.916.509 драмов РА.

На основании полученных достаточных доказательств, объем выдвинутого ранее обвинения 33-летнему мужчине, вовлеченному в уголовное дело в качестве обвиняемого, изменен и дополнен. Ему предъявлено новое обвинение по части 1 статьи 178 (1 эпизод), пункту 2 части 2 статьи 178 (7 эпизодов), пункту 3 части 2 статьи 179 (1 эпизод) и пункту 1 части 3 статьи 178 (4 эпизода).

Следователь представил в суд ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, что было удовлетворено.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.