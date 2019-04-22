Кадыров объяснил лидерство Чечни в демографическом рейтинге России

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал РИА Новости лидерство республики в демографическом рейтинге, объяснив его результатом социальной политики в регионе и традициями в обществе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник РИА Новости опубликовало исследование, в котором Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три года выросла наиболее существенно. Так, численность населения Чечни за 2016-2018 годы возросла на 4,5%.

"Это результат социальной политики. В Чечне проявляется постоянная забота о многодетных семьях, строятся детские дошкольные учреждения, детские больницы. У нас нет детских домов и беспризорных детей. В обществе считается неприличным не иметь в семье детей", - заявил Кадыров. По его словам, "особое значение имеет здоровый образ жизни вступающих в брак молодых людей".

"Проводится глубоко продуманная работа по духовно-нравственному воспитанию, которая позволила многократно снизить уровень потребления алкогольных напитков и наркотических средств", - подчеркнул Кадыров. Он напомнил, что в Чечне создана комиссия духовенства, которая помогает воссоединиться распавшимся семьям.

"За последние два-три года комиссия смогла воссоединить более одной тысячи семей", - отметил глава Чечни.

Сам Кадыров - многодетный отец.