Обсуждено несколько вариантов капитального ремонта спортивной школы Артура Алексаняна

Депутаты НС РА Ованнес Ованнисян, Мхитар Айрапетян, Александр Аветисян, заместитель министра спорта и по делам молодежи Геворг Лорецян посетили спортшколу чемпиона Олимпийских игр Артура Алексаняна по греко-римской борьбе.

Как передает «Арменпресс», депутаты вместе с директором школы, личным тренером Артура Алексаняна - Геворгом Алексаняном и олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы Артуром Алексаняном побывали в спортшколе, ознакомились с условиями тренировок, обсудили варианты капитального ремонта школы и основные задачи в этом виде спорта.

Спортшкола Артура Алексаняна уже много лет находится в плачевном состоянии. Ряд высокопоставленных представителей спорта обещали отремонтировать, однако школа все еще находится в плохом состоянии.