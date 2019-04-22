Пашинян придает важность установлению рабочих отношений между правительством и экспертным сообществом Армении

Правительство Армении и экспертное сообщество должны сотрудничать в различных сферах, особенно в сфере экономики.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом факультета экономики и управления ЕГУ отметил важность развития экспертных институтов в Армении. Член профессорско-преподавательского состава Татул Манасерян сделал замечания относительно сферы образования и науки. Он отметил, что многие заканчивают вуз и уезжают за границу.

“Очень важно понять, как должны строиться отношения правительства и экономического сообщества. Сегодня есть представление одной экономической модели, которая получила мандат доверия со стороны граждан РА, и экономическое сообщество своими предложениями должно представить видение того, как эта модель будет реализована. Без политического видения ни одно экономическое обсуждение не получает окончательного смысла. Важно, что мы получили мандат от граждан для выполнения этой задачи и очень важно, чтобы мы смогли установить конструктивные отношения с экономическим сообществом для максимально эффективного осуществления этого мандата”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Он отметил, что экономические процессы должны развиваться в рамках определенного политического видения и отметил, что представленное ими видение однозначно не доказало своей правоты, поскольку в мире нет такого видения, которое на 100% доказало бы свою правдивость. Премьер-министр заверил, что правительство взяло на себя политическую ответственность за реализацию этой модели, получило от народа мандат, и отношения с экономическим сообществом должны строиться по этой логике. Самая большая проблема с управлением заключается в том, что существует проблема сотрудничества экспертного сообщества и правительства. Правительство сегодня для решения любой проблемы приглашает экспертов из-за рубежа, взяв для этого кредиты и гранты.

Экспертный институт должен существенно окрепнуть. Есть точки зрения, что механизмы экспертного потенциала Армении не отшлифованы до такой степени, и если начнем работать с местным экспертным сообществом, то отстанем от многих вещей. Но я думаю, что это время стоит потратить, чтобы иметь сильные экспертные институты во всех сферах”, - сказал Пашинян и добавил, что этот потенциал в основном сконцентрирован в университетах.