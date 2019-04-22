В штабе Зеленского назвали законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Представитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал восемь законопроектов, над которыми сейчас работает их команда, чтобы как можно скорее внести их в парламент.

"Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации", - цитирует Разумкова сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

Он отметил, что над проектами работали как до выборов, так и будут работать в неделю спустя. "Это закон о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте - это то, что первое будет подаваться в парламент", - рассказал Разумков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 97,04% протоколов.