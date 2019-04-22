Тимошенко заявила, что Украина получила еще один шанс на изменения

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя результаты президентских выборов на Украине, поздравила страну с получением еще одного шанса на изменения и призвала парламент подставить плечо новому главе государства.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей.

"Я хочу поздравить Украину с окончанием президентской кампании, а самое главное – с получением еще одного шанса на изменения… После этих выборов люди не будут ждать годами перемены, поэтому нам нужно вернуться к совместной ответственности за эти изменения. Нужно подставить плечо, как сказал президент (Петр Порошенко – ред.) вчера, новому руководителю государства", - сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Политик также призвала Раду дать возможность новому президенту поменять силовиков по его квоте.

"Я хочу обратиться ко всему парламенту, которому еще работать полгода, чтобы он не превратился в гири на крыльях изменений. И надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генерального прокурора, главу службы безопасности, министра обороны", - сказала Тимошенко. По ее мнению, не для того 73% избирателей голосовали за изменения, "чтобы это правительство терпеть еще полгода".

"Если у этого парламента осталась хоть капля совести, надо дать возможность сформировать новое правительство", - добавила политик.