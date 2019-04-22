Вопрос признания Геноцида армян, кажется, переносится в мусульманский мир: Сафрастян

Сформировавшаяся в последнее время в Турции атмосфера страха влияет на правдивые слова о Геноциде армян. На пресс-конференции в зале «Арменпресс» директор Института востоковедения НАН РА, тюрколог Рубен Сафрастян отметил, что годы назад свободное слово о Геноциде армян слышалось чаще, но в последнее время этот голос очень ослаб. Он отметил, что после попытки восстания в Турции в 2016 году, президент Эрдоган еще больше укрепил не только свою единоличную власть, но и давление на самые разные слои турецкого общества.

“Эта атмосфера страха, которая с большой силой развилась в Турции, затрагивает также и правдивые выступления о Геноциде армян, очевидцами которых мы становились в последние годы. К сожалению, сейчас гораздо слабее голос тех смелых представителей турецкого общества, которые пытались сказать правду о Геноциде армян”, - сказал Рубен Сафрастян.

По словам тюрколога, эта тенденция не только сохранится в Турции, но и усилится, поскольку постепенно укрепляется политика Эрдогана ,основанная на давлении. В Турции формируется такая атмосфера, которая преследует цель заставить замолчать общество.

Касаясь активизации признания Геноцида армян различными странами, Рубен Сафрастян отметил, что нужно попытаться понять, что же находится за этой активизацией.

“Обычно такая активность бывает налицо в том случае, когда в отношениях Турции с данной страной существует плохая обстановка. С другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что процесс признания Геноцида армян является не только вопросом двусторонних отношений, но и вопросом предотвращения геноцидов”, - сказал он.

Тюрколог отметил, что в последнее время вопрос признания Геноцида армян, кажется, переносится в мусульманский мир. Об этом, кажется, говорят некоторые арабские страны. Он выразил надежду, что мусульманский мир станет выше идеи религиозной общности с Турцией и действительно обратится к этому тягчайшему преступлению, направленному против человечества.

Какой должна быть тактика Армении, армянского народа? Рубен Сафрастян отметил, что вопрос компенсации должен быть поставлен более последовательно и обоснованно.

“Геноцид - тяжелейшее преступление, и преступник должен быть наказан. В настоящее время это можно осуществить, потребовав компенсацию. Во-первых, необходимо детально изучить все правовые вопросы, правильно выбрать подходящий политический момент и продвигать вопрос компенсации”, - добавил тюрколог.

24 апреля армянский народ отмечает годовщину Геноцида армян. В результате геноцида, организованного младотурецкой партией, стоящей у власти в Османской империи, в 1915-1923 годах армянское население провинций Османской империи, в том числе и Западной Армении было подвергнуто массовой депортации и истреблению, было уничтожено их имущество, культурное и духовное наследие. Днем памяти жертв Геноцида армян считается 24 апреля. В этот день, в 1915 году, в Константинополе, по заранее подготовленным спискам, были арестованы около 235 представителей армянской интеллигенции.