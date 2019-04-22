Армения должна стать страной рабочей силы высокой и технологической квалификации: Встреча Пашиняна в ЕГУ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Ереванский государственный университет. Как передает «Арменпресс», премьер-министр встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом факультета экономики и управления.

Говоря об экономической революции, Пашинян подчеркнул, что Армения должна стать высокотехнологичной страной, и технологии должны быть движущей силой экономики страны. В ближайшие десять лет 10 - 20 крупными предприятиями страны должны стать технологические, в отличие от сегодняшних. Крупные налогоплательщики действуют в сфере естественных или не естественных монополий, или в сфере горнорудной промышленности.

“Мы представляем Армению как страну с высокой квалификацией. Армения должна выйти из статуса страны с низкой квалификацией. Следующим звеном экономической революции будет образовательная система, которая должна быть в состоянии обеспечить студентов Республики Армения высокой квалификацией. В момент, когда они покинут ВУЗ, они должны иметь статус высококвалифицированного специалиста. Научная работа должна занять важное место в системе образования”, - сказал премьер-министр, подчеркнув важность образовательных реформ для достижения этой цели.

Во встрече принимали участие также министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян, министр финансов Атом Джанджугазян, министр образования и науки Араик Арутюнян.