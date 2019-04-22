Американский сенатор заявил о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию

Американский сенатор-демократ Боб Менендес не исключил, что США могут переместить в Грецию вооружения с базы Инджирлик в Турции в случае ухудшения отношений с Анкарой.

"Мы не ожидаем, что Турция пойдет неправильной дорогой. Но если это произойдет, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников", - сказал сенатор в интервью греческой газете "Катимерини", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы привержены этому в соответствии со статьей 5 НАТО, и мы будем выполнять свои обязательства. Мы сделаем все, что нам нужно, в том числе передвижение баз и сил там, где это необходимо и где нам предлагают возможность из дружественных стран. Мы надеемся, что мы не дойдём до этого. Турция должна определиться со своим курсом и что в конечном итоге в ее интересах", - сказал Менендес.

Менендес находится в Афинах, где его в понедельник примет президент Греции Прокопис Павлопулос. Ранее американский сенатор посетил Кипр, где с ним встретился президент Никос Анастасиадис.