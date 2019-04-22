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Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки из Иордании и Ливана


Свыше 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 203 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 392 человек (женщин – 118, детей – 200), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 811 человек (женщин – 243, детей – 414)", - говорится в бюллетене,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 87 человек.

 

 




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