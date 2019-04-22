Китайские власти выступают против односторонних мер оказания давления Соединенными Штатами на стран - импортеров иранской нефти. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы однозначно против односторонних мер США и американской "юрисдикции длинной руки", - отметил он, комментируя на регулярной пресс-конференц0ии вопрос западного журналиста о намерениях Вашингтона перестать выводить из-под иранских "нефтяных" санкций отдельные государства, в том числе Китай. - Правительство КНР намерено оказывать активное конструктивное воздействие ради стабильности рынка с целью защиты законных прав своих национальных предприятий", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте, американский госсекретарь Майкл Помпео 22 апреля объявит о том, что Соединенные Штаты со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций.