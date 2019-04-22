Суд отклонил ходатайство об освобождении Манвела Григоряна под залог в 10 млн драмов

В Шенгавитском суде общей юрисдикции г. Еревана суд принял решение отклонить ходатайство об освобождении бывшего депутата НС Манвела Григоряна под залог в размере 10 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал защитник Манвела Григоряна Арсен Мкртчян.

“Дело в другом составе уже передано в суд, и в данном случае, если бы было принято иное решение, суд вышел бы за рамки своих полномочий”, - сказал Мкртчян.

Адвокат также коснулся состояния здоровья бывшего депутата и сообщил, что он продолжает находиться в гражданской больнице.

Судебное заседание вела судья Марине Мелконян.

Судебные заседания непосредственнопо делу Манвела Григоряна начнутся в ближайшее время, его дело уже было передано судье суда общей юрисдикции Центра Мнацакану Мартиросяну. Дата судебного заседания пока не назначена.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 235 УК РА - незаконное приобретение боеприпасов и хранение с предварительного согласия других лиц. А также по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА – хищение путем присвоения чужого, доверенного ему имущества в особо крупных размерах, по предварительному сговору с группой лиц. 16 июня Манвел Григорян был арестован, а 19 июня по голосованию депутатов Национального собрания был лишен депутатской неприкосновенности и арестован по решению суда. В ходе нахождения под арестом адвокаты депутата неоднократно заявляли о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни их подзащитного угрожает опасность.