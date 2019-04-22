СМИ: власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим при взрывах в Коломбо

Власти Шри-Ланки объявили вторник, 23 апреля, днем траура по погибшим в результате взрывов в Коломбо. Об этом сообщил новостной портал News 1ST.

Отмечается, что "вторник, 23 апреля, объявлен в Шри-Ланке национальным днем траура". Государственные флаги на госучреждениях будут приспущены, на территории всей страны отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, власти распорядились без задержек провести опознание жертв террористической атаки и передать тела родным,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, 290 человек, среди них более 30 иностранцев. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах.