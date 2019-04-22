Вице-спикер НС празднование Дня гражданина считает важным событием

Вице-спикер Национального собрания Армении, депутат от фракции “Мой шаг” Ален Симонян считает празднование Дня гражданина не очередным праздником, а констатацией важного события.

Как передает «Арменпресс», об этом Симонян сказал 22 апреля в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“Это не очередной праздник, это констатация одного очень важного события. Речь идет о верховенстве и повышении роли гражданина. И этот гражданин отныне будет решать почти все в Республике Армения. Не отмечать этот день, тем более таким скромным образом, думаю, было бы неправильно”, - сказал Симонян.

Вице-спикер НС добавил, что часто говорят о праздновании праздника, но не говорят, как он будет отмечаться.

“О праздновании праздника часто говорят, но не говорят, как он будет отмечаться. Речь идет не о покупке на 124 млн драмов воздушных шариков, а об обсуждениях, повышении гражданского сознания и еще большем развитии этого явления, которое приведет Республику Армения к еще большим победам”, - отметил Ален Симонян.

Для проведения мероприятий, посвященных Дню гражданина, из резервного фонда правительства аппарату премьер-министра Армении будет предоставлено 124 млн драмов.

На 24 млн драмов во всех областях Армении и в Ереване должны быть должным образом проведены мероприятия, посвященные Дню гражданина.

День гражданина будет отмечаться в каждом году, в последнюю субботу апреля.