Туск и Юнкер заявили, что ждут скорейшей встречи с Зеленским

Главы Евросовета и ЕК Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер в направленном Владимиру Зеленскому совместном письме поздравили его с избранием на пост президента и выразили надежду на скорейшую встречу с ним.

"Мы хотели бы выразить вам наши самые искренние пожелания успешного пребывания на посту президента и надеемся встретиться с вами в ближайшую совместно согласованную дату", - говорится в письме.

В нем также говорится, что Зеленский "может рассчитывать на постоянную и твердую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. По результатам обработки 95,06% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей.