Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.

"Если президент (Турции Тайип) Эрдоган будет настаивать на приобретении противоракетной системы С-400 и завершит ее покупку и установку, то будут наложены санкции на основе законопроекта, который я первоначально внёс (в конгресс). И речь не идёт о том, что санкции могут быть наложены - они будут обязательными. Мы не хотим этого, и мы предложили другие варианты Турции. Система С-400 несовместима с архитектурой НАТО", - заявил сенатор в интервью греческой газете "Катимерини",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Менендес находится в Афинах, где его в понедельник примет президент Греции Прокопис Павлопулос. Ранее американский сенатор посетил Кипр, где с ним встретился президент Никос Анастасиадис.