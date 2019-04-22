В новой Армении дружба с кем-либо не может повлиять на ход следствия и решение суда: Арарат Мирзоян о деле Давида Санасаряна

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян заверяет, что дружба, родственные связи с кем-либо в новой Армении не может повлиять на предварительное следствие и решение суда по делу этого человека.

Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян сказал 22 апреля в Национальном собрании, отвечая на вопросы журналистов об обвинении, предъявленном начальнику Государственной контрольной службы Давиду Санасаряну.

“Я воздержусь от каких-либо комментариев, учитывая, что ведется следствие. Давид Санасарян мой друг, но это не имеетзначения. В новой Армении дружба, родственные связи с кем-либо не может повлиять на ход следствия и решение суда”, - отметил Мирзоян.

Служба национальной безопасности Армении 18 апреля 2019 года предъявила начальнику Службы государственного контроля Давиду Санасаряну обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде. С согласия прокурора, осуществляющего надзор за законностью предварительного следствия, 18.04.2019 г. следователем было принято решение о временном прекращении полномочий руководителя Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна, которое было отправлено премьер-министру Армении.

19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил обеспечить выполнение решения Давида Санасаряна о временном прекращении полномочий начальника Государственной контрольной службы.