Второй эпизод финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети до официального релиза из-за ошибки видеосервиса Amazon Prime. Об этом сообщает портал Insider.

Пользователи из Германии, которые оплатили просмотр последнего сезона "Игры престолов" в видеосервисе, смогли увидеть второй эпизод сериала сразу же после окончания первого. При этом новая серия в низком качестве появилась на ресурсах с пиратских контентом и Telegram-каналах.

Отмечается, что после получения соответствующей информации Amazon Prime устранил ошибку, убрав эпизод сериала из доступа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Последний сезон сериала начался в апреле 2019 года.